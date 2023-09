Acusado de sequestrar e estuprar garota é preso

Segundo relato da vítima, em um carro, o acusado a abordou em via pública na capital amapaense, oferecendo carona.

Um homem de 27 anos, suspeito de ter sequestrado e estuprado uma jovem de 18 anos, foi preso na segunda-feira (11) por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher de Macapá.

O crime teria no mês de agosto deste ano. Segundo relato da vítima, em um carro, o acusado a abordou em via pública na capital amapaense, oferecendo carona. A vítima contou que negou a oferta, mas ele a coagiu a entrar no carro.

Ainda de acordo com o relato, quando a vítima percebeu que ele tomou rumo diferente do prometido, começou a se desesperar e acenar para as pessoas, que não entenderam os pedidos de socorro.

Em seguida, o suspeito teria comprado maconha em uma boca de fumo e, de lá, levou a vítima para a casa dele, onde, sob ameaças de morte, a estuprou três vezes. Depois dos abusos, a deixou no local que ela precisava ir.

“A vítima entrou em crise e somente teve coragem para revelar os fatos um mês depois do ocorrido. Imediatamente iniciamos as investigações, identificamos o suspeito e representei pela prisão temporária e busca domiciliar, que foram devidamente cumpridas”, explicou o delegado adjunto da DCCM, Bruno Braz.

Segundo ele, em depoimento, o acusado confirmou a abordagem, a compra da maconha e que levou a vítima para sua casa, onde mantive relações sexuais com ela. Entretanto, alegou que tudo ocorreu com o consentimento da vítima.

“Esse modo de agir é muito peculiar, por isso há suspeita de que possam ter havido outras vítimas. Em havendo, estas deverão procurar imediatamente a Delegacia da Mulher. E fica o alerta para que não aceitem carona de desconhecidos”, complementou o delegado.

A identidade do investigado não foi divulgada pelas autoridades.