Adolescente mexicano apresenta ‘jardineiro eletrônico’ em Feira de Ciências

Por CAROLINA MACHADO

O adolescente mexicano Manuel Ignacio Luque, de 15 anos, compartilha uma ideia inovadora na XI Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap), que acontece no Colégio Amapaense, localizado no Centro de Macapá. Ele veio ao Brasil e ao estado após se inscrever através de edital do evento científico.

Motivado em compartilhar a ideia e ouvir das pessoas as opiniões sobre o que pode ser acrescentado para que seja melhorado, ele apresentou na Feira o Projeto ‘Kotsala’, uma proposta de um sistema automático de cultivo de frutas e verduras dentro de casa.

“O projeto consiste em um jardineiro eletrônico que tem vários sensores que captam a umidade do vegetal, o estado dele e o clima para saber quanto de água ele vai precisar, fazendo com que o alimento cresça na condição mais adequada possível, o que auxilia o cultivador”, explicou.

O estudante, que é filho de agricultores, conta que observou que muitas pessoas tem o sonho de cultivar frutas e verduras dentro de casa, mas que elas não têm conhecimento e nem tempo para fazer isso. “Por isso, há dois anos eu criei esse projeto junto a um professor e ele tem dado certo. Minha maior motivação é ajudar as pessoas a fazerem isso”, contou.

Luque conta que veio expor na Feira no Amapá porque acredita que o uso de agrotóxicos e fertilizantes tem sido prejudiciais para as pessoas e que o equipamento que ele possui vai fazer com que as pessoas cultivem os alimentos de maneira mais saudável. “Todas as pessoas que passaram pelo meu stand elogiaram o projeto, principalmente os avaliadores, que disseram querer fazer uma versão maior dele”, comemorou.

O adolescente, que é natural de Sinaloa de Levya, sonha em ser engenheiro mecatrônico. Ele acredita que a profissão é muito promissora e que pode ajudar muito as pessoas no futuro. “Quero revolucionar a engenharia. Vou estudar muito para isso e ajudar muito as pessoas. Esse é o meu objetivo”, declarou.

A XI Feceap é aberta ao público das 8h às 17h. O evento conta com exposições, palestras e apresentações culturais. O encerramento está programado para a sexta-feira (22), onde serão feitas premiações aos melhores projetos.