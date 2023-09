Adolescente morre em confronto com a Força Tática

Confronto ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 16 anos morreu ontem (25) em confronto com a Polícia Militar do Amapá, durante incursões que estavam sendo feitas na periferia do município de Santana, a 17 km de Macapá, para recuperar a arma de um policial penal que havia sido furtada.

O confronto ocorreu quando uma a equipe do Tático Moto do Batalhão de Força Tática foi recebida a tiros em uma área de ponte do Bairro Remédios I por quatro indivíduos armados.

No revide um deles, foi atingido. Segundo a polícia, quando o tiroteio cessou, os militares encontraram o adolescente baleado e caído na ponte. Ele não resistiu e morreu no local.

Um segundo indivíduo, de nome e idades não informados, foi preso com porções de maconha, balanças de precisão e material para embalagem e comercialização.

O corpo do adolescente foi removido pela Polícia Científica. A droga e a arma que teria sido usada no confronto contra os policiais foi apresentada no Ciosp de Santana.