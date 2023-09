Ajudante de pedreiro é morto ao retornar do trabalho

Crime ocorreu em uma passarela de concreto do Bairro Remédios II, periferia do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As Polícias Civil e Militar buscam identificar o autor de um homicídio ocorrido no início da noite desta quinta-feira (14), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O crime aconteceu numa região de pontes do Bairro dos Remédios II, com acesso pela Rua Porfirio de Melo, por volta de 18h.

Rafael dos Santos Tupinambá, de 23 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro e morava nas proximidades de onde foi executado a tiros. Testemunhas disseram que ele retornava para casa por uma passarela de concreto quando foi atacado.

O apelido de um dos executores foi repassado à polícia. Buscas foram feitas pelo 4º Batalhão da PM, Polícia Civil e Grupo Tático Aéreo (GTA), contudo, ninguém foi preso. A suspeita é de que a execução esteja relacionada à guerra de facções.