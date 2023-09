Aldilene defende manutenção de sessões itinerantes

Aldilene Souza ressaltou que as sessões em dois municípios resultaram em 30 indicações e requerimentos

Após percorrer seis municípios, a Assembleia Legislativa do Amapá deve continuar investindo na modalidade das sessões itinerantes. Foi o que defendeu a deputada estadual Aldilene Souza (PDT).

Santana, Mazagão, Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Porto Grande e Ferreira Gomes foram as cidades que tiveram sessões da Alap este ano.

Para Aldilene, as reuniões têm levado informações importantes para direcionar o trabalho dos parlamentares para a realidade de cada município.

“É um passo importante para fortalecer a democracia e a participação popular na tomada de decisões”, acrescentou a parlamentar.

Nos dias 30 e 31 de agosto, em Porto Grande e Ferreira Gomes, as sessões resultaram em 30 indicações e requerimentos direcionados ao governo do Estado e às prefeituras para investimentos em infraestrutura, serviços urbanos, qualificação profissional, segurança pública, educação e saúde.

Os parlamentares aprovaram 10 requerimentos apresentados pela deputada, além de quatro indicações.