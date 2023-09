“Alívio grande”, desabafa mãe após a filha ser beneficiada com reconhecimento de paternidade

A ação "Cidadania no Terreiro" levou serviços como solicitação de Registro de Nascimento Tardio, 2ª via de certidão de nascimento, vacinação e fisioterapia

Por CAROLINA MACHADO

A dona de casa Ellen Picanço conta que a data de hoje é marcada pelo sentimento de alívio. A filha dela, a pequena Luara Picanço, de 11 anos, foi beneficiada com o reconhecimento de paternidade durante a ação social “Cidadania no Terreiro”, realizada neste sábado (23), no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá.

“É um alívio muito grande. Porque apesar de ser uma criança, a minha filha já entendia que não havia o nome do pai na certidão dela. Ela me cobrava muito por isso e, após conversarmos amigavelmente, o pai dela se voluntariou em registrar na certidão dela o nome dele como pai. Então, estou muito feliz por isso”, declarou.

Ellen Picanço conta que tomou conhecimento da ação por meio de anúncio feito de porta em porta. “Então quando eu soube que teria esse serviço nessa ação, conversei com o pai dela e trouxemos todos os documentos necessários. Agora já está tudo resolvido. Vamos só esperar uns dias para termos a certidão impressa em mãos”, explicou.

A ação Cidadania no Terreiro foi realizada pelo Centro Religioso de Matriz Africana Xwè Acè Nã Djohun e teve como público alvo a população que reside nas imediações do local. Na ocasião, foram realizadas ações integradas da Defensoria Pública do Estado do Amapá, Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde de Macapá e o Centro Acadêmico de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá. Dentre os serviços oferecidos à população estavam solicitação de Registro de Nascimento Tardio, 2ª via de certidão de nascimento, vacinação e fisioterapia.

Para dirigente do Xwè Acè Nã Djohun, Danielle Barriga, a iniciativa é uma forma de demonstrar o papel social da religião com a comunidade.

“A gente vive numa periferia e vemos que as pessoas aqui necessitam desse tipo de serviço. Além disso, a gente pode mostrar que podemos trazer serviços como esses para a nossa comunidade através da nossa religião. Então, fico muito feliz de ver que contribuímos de fato em resolver certas questões da vida das pessoas”, concluiu.