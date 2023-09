Amapá debate regularização de terras públicas

Evento contou com exposição de trabalhos científicos de mestrandos em Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá.

Por CAROLINA MACHADO

A regularização fundiária no Amapá foi debatida nesta terça-feira (12) durante o primeiro seminário voltado ao tema no estado.

O evento, que aconteceu no auditório da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), foi coordenado pelo Amapá Terras e contou com a presença do governador em exercício, Antônio Teles Júnior, e especialistas no assunto.

O seminário, que teve como tema central ‘Amapá, 80 anos: de onde viemos, onde estamos e para onde vamos?’, contou com exposição de trabalhos científicos de discentes do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e mesa redonda.

De acordo com o governador em exercício, hoje o Amapá conta com 11 glebas, porções grandes de terras rurais, que já foram transferidas da União para o Estado e registradas em cartórios. A transferência vai possibilitar um processo de regularização fundiária para conceder título de propriedade tanto no ambiente urbano quanto no rural.

“Isso tem uma implicação muito forte do ponto de vista econômico, pois um dos principais problemas no Amapá é acessar o crédito. Então essa é uma grande conquista nesse momento em que o Amapá completa 80 anos”, afirmou Antônio Teles Júnior.

Segundo o vice-governador, durante a 52ª Expofeira será entregue título de domínio para pessoas pra agricultura familiar para pequenos produtores.

“Então estamos trabalhando para que tudo seja feito com segurança para que não haja qualquer imbróglio jurídico nesse processo”, assegurou.