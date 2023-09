Amapaense está há 6 dias desaparecido na Guiana Francesa

Abilson teve uma crise psiquiátrica e saiu de casa na madrugada de domingo (24).

Por IAGO FONSECA

Há seis dias, os familiares de Abilson Guimarães Barbosa, de 29 anos, buscam por informações sobre seu paradeiro em Caiena, na Guiana Francesa. Ele desapareceu na madrugada de domingo (24), no bairro Résidence Arc-en-ciel, na região residencial de Rémire-Montjoly, após uma crise psiquiátrica.

“Já registramos boletim de ocorrência em Matoury, fomos nos hospitais e até agora nada. Estamos aflitos, agoniados, mas em nome de Jesus vamos encontrar ele”, afirmou apreensivo Adeílson, irmão do jovem.

Pai de três crianças em Macapá, Abilson foi morar com os irmãos há três meses após desenvolver sintomas depressivos e manias de perseguição, devido a problemas financeiros e pessoais, segundo a família.

A família se preocupa que as mobilizações policiais francesas não sejam suficientes para que Abilson seja localizado. Por isto, além do contato com as autoridades francesas e brasileiras, a família oferece uma recompensa de 1,5 mil euros para quem o encontrar. Cartazes de busca também estão sendo compartilhados em grupos nas redes sociais por amigos.

Segundo informações compartilhada nas redes sociais, ele estava usando uma bermuda cinza e uma camisa presa na noite do desaparecimento.

“Ninguém sabe dele, se está se alimentando. A única informação que temos é que ele pode estar na mata, mas meu Deus, um ser humano com transtorno mental há seis dias na mata sem se alimentar” declarou, aflita, Nilda Almeida, ex-esposa do jovem, com quem ele tem três filhos, de 4, 5 e 8 anos.

Essa é a primeira vez que Abilson desaparece durante uma crise. Ele não possui diagnóstico sobre seu estado de saúde, porém, nos últimos meses, deixou de se alimentar e começou a evitar contato com outras pessoas, incluindo familiares, segundo Nilda.

“Ele sempre teve medo de tudo, nos lugares sempre estava repreensivo, com medo, mas nunca demonstrou nenhum transtorno. Depois da separação e outras coisas na vida dele apresentou quadros psiquiátricos. Nas últimas semanas a irmã dele disse que ele se trancou no quarto e na madrugada de domingo despregou tábuas do assoalho e sumiu, descalço e só com as roupas do corpo”, reforçou Nilda emocionada.

Os familiares disponibilizaram contatos para o envio de qualquer informação sobre o paradeiro nos WhatsApp +594 694 22 54 30 (Adeílson/Dênis – irmão) e +55 96 9178-0811 (Nilda Almeida – mãe dos filhos).