Amcap explica polêmica sobre gratuidade dos shows nacionais na Expofeira

Por CAROLINA MACHADO

O presidente da Associação dos Músicos e Compositores do Amapá (Amcap), Leonardo Trindade, explicou a polêmica envolvendo a gratuidade dos shows nacionais da 52ª Expofeira. Na última semana, circulou nas redes sociais publicações que questionavam se os shows eram gratuitos.

Segundo o presidente, todos os shows serão gratuitos. Eles terão 60 mil vagas gratuitas para a população assistir as apresentações.

“Mas têm pessoas que querem ficar numa área mais reservada e para esses espaços, as chamadas áreas VIPs, o acesso será cobrado. Mas vale ressaltar que as pessoas terão a oportunidade de assistir a esses shows gratuitamente e quem quiser assistir de uma área mais reservada, que são os camarotes, elas terão que pagar”, esclareceu.

A empresa Detroit ficou responsável por coordenar os camarotes dos eventos musicais nacionais. Ele cita que a empresa foi a única que apresentou proposta à Associação para coordenar esses espaços reservados durante os shows. A Amcap está responsável pela coordenação dos shows nacionais da 52ª Expofeira.

Durante o período da Expofeira, haverá a apresentação de nove atrações nacionais. As apresentações acontecerão na Arena de Shows Rio Amazonas, no Parque de Exposições da Fazendinha. O show de abertura será do cantor Gustavo Lima. A apresentação está marcada para o dia 29, às 22h30.

Programação de shows nacionais

Gusttavo Lima

Data: 29 de setembro (sexta-feira)

Hora: a partir das 22h30

NX Zero

Data: 30 de setembro (sábado)

Hora: a partir de 0h

Dennis DJ

Data: 1º de outubro (domingo)

Hora: a partir das 20h30

Padre Antônio Maria

Data: 2 de outubro (segunda-feira)

Hora: a partir das 19h30

Carabao

Data: 3 de outubro (terça-feira)

Hora: a partir das 20h

Anderson Freire

Data: 4 de outubro (quarta-feira)

Hora: a partir das 19h30

Manu Batidão

Data: 6 de outubro (sexta-feira)

Hora: a partir de 0h

Xand Avião

Data: 7 de outubro (sábado)

Hora: a partir de 1h

Léo Santana

Data: 8 de outubro (domingo)

Hora: a partir das 22h30