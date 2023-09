Após 6 anos, Desfile Cívico retorna com escolas, idosos e cultura popular

Criatividade, homenagens e talentos chamaram atenção do público que foi ao Sambódromo. Fotos: Iago Fonseca/SN

Por IAGO FONSECA

Depois de 6 anos sem apresentações no Sambódromo, na zona sul de Macapá, cerca de 4 mil alunos da rede estadual marcharam para aproximadamente 20 mil pessoas em homenagem aos 80 anos do Amapá.

Durante as comemorações da criação do ex-Território Federal, 57 escolas representaram momentos históricos, lendas e mitos da cultura amapaense. Também desfilaram 20 idosos do abrigo São José, 14 bandas marciais escolares e uma apresentação do grupo Banzeiro de Fogo.

Batuques e performances artísticas receberam aplausos do público. Entre os destaques, as escolas Dr. Alexandre Vaz Tavares e Gabriel de Almeida Café realizaram acrobacias circenses.

Outras levantaram bandeiras e cartazes sobre respeito aos indígenas, descolonização, educação cívica, luta pela democracia e fim da violência contra a mulher.

