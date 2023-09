‘Artéria’ do comércio é asfaltada

Frentes de trabalho abrangem as Ruas São José, Tiradentes e Avenida FAB

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

“Esse transtorno de agora vai refletir em melhoria para todo mundo, seja pedestre, motoristas e lojistas”. Assim definiu o eletricista Dorval Gouveia, de 46 anos, paraense que mora em Macapá há 19 anos.

Ele parou para observar as obras em uma das primeiras vias da cidade, a Rua São José, no centro comercial, que recebe serviços de reciclagem asfáltica até esta segunda-feira (18).

Histórica e impulsora do comércio no centro de Macapá, a São José recebe asfalto por 1 km, da Avenida Antônio Coelho de Carvalho até a FAB. A última vez que a via recebeu manutenção foi há quatro anos, pelas Avenidas Padre Júlio e General Gurjão.

O eletricista passa com seu carro pelo centro comercial algumas vezes na semana e se preocupa se a obra será definitiva, sem intervenções futuras que necessitem ‘abrir’ o asfalto.

“A gente tem que focar primeiramente na organização. Como não tinha faixa, demarcação, era caótico. Os buracos na rua eram terríveis. Se aqui acontecer da mesma forma que as outras, que estão sinalizadas, vai ser fantástico”, concluiu Dorval.

Antes da pavimentação, foram instaladas redes de drenagem, para captação das águas da chuva, e terraplanagem. Além da São José, a Rua Tiradentes e Avenida FAB também recebem os serviços gradativamente.

A Avenida FAB já recebeu camada asfáltica entre as Ruas Cândido Mendes e Hamilton. A Rua Tiradentes permanece com fluxo normal, com marcas da primeira etapa dos serviços pluviais.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, as ações nas três vias são feitas por meio do programa PAC Mobilidade, com recursos financiados de 17,8 milhões.