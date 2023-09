Após desentendimento em festa, homem é morto a tiros

Crime ocorreu no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi perseguido por três criminosos e morto a tiros na noite deste domingo (17), no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. Um dos atiradores foi preso por uma equipe de radiopatrulha do 1º Batalhão da PM logo após a execução, ocorrida por volta de 20h, em via pública do Conjunto Hospital de Base.

Diones Neves da Costa, de 32 anos, estava na frente de casa, numa rua que passa por trás do habitacional São José, quando passou a ser alvo dos bandidos, todos armados e de bicicletas.

A Polícia Científica apurou que ele ainda tentou fugir por um beco que dá acesso ao conjunto Hospital de Base, mas morreu na hora após ser atingido por pelos menos 8 disparos de pistolas calibres 380 e ponto 40.

As informações do tiroteio e as características dos atiradores foram repassadas via rádio e, rapidamente, a região foi cercada pela PM, momento em que um dos suspeitos, identificado como Livelton Barbosa Paes, de 26 anos, foi flagrado fugindo de bicicleta pela Rua Claudomiro de Moraes, com uma arma de fogo, possivelmente a mesma usada para matar Diones Neves.

Sobre a motivação do crime, Livelton Barbosa, contou à polícia que foi ameaçado de morte pela vítima durante um desentendimento em uma festa ocorrida no fim de semana. Ele já tem passagem pelo crime de roubo qualificado.

O delegado Leonardo Alves prossegue nas investigações para tentar identificar os outros atiradores que conseguiram fugir.