Após reportagem, família de jovem com câncer no útero recebe equipe do Estado

Equipe da Sims conversa com a mãe de Dabliane, que deixou os cinco filhos para tratar a doença em Pernambuco. Ela está em coma

Por CAROLINA MACHADO

A jovem que precisou sair do Amapá e deixar os cinco filhos para tentar vencer um câncer no útero vai receber apoio do Estado. Depois da divulgação do drama de Dabliane Valente, na última sexta-feira (8) no Portal SN, a família da jovem em Macapá foi procurada por uma equipe da Secretaria de Assistência Social (Sims).

Ontem (9), uma equipe do Acolher Amapá foi até a casa da família.

“Vimos a reportagem, onde percebemos a gravidade da situação e a celeridade que o caso necessita. Enviamos os técnicos da secretaria até a casa da Dabliane neste sábado e identificamos tudo aquilo que foi relatado na reportagem”, informou a secretária de Assistência Social, Aline Gurgel.

De acordo com ela, a Sims entregou à mãe de Dabliane, dona Lucinete Aquino, um kit de alimentos e de dormitório, que inclui um colchão de solteiro, travesseiro e cobertor. Além disso, foram iniciados os trâmites para incluir a mãe da Dabliane no programa Renda para Viver Melhor, onde ela poderá receber em 30 dias o valor de R$ 312,00 para complementar a renda da família a fim de que ela saia da situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social.

“Esse alívio imediato é importantíssimo. Agora vamos monitorá-los para que eles tenham acesso a outras garantias de direitos, como saúde, educação entre outros. Essa foi uma resposta ao povo amapaense e ao que a matéria nos trouxe”, declarou a secretária.

A secretária explicou que o “Acolher Amapá” é um programa de governo que leva assistência social através de segurança alimentar e políticas públicas efetivas para famílias em extrema vulnerabilidade.

A mãe de Dabliane, dona Lucinete Aquino, diz que se sente muito agradecida pela visita da secretaria.

“Estou muito grata por isso. E peço muito também a ajuda das pessoas, porque está muito difícil essa situação em que estamos vivendo”, clamou.

A paciente está internada no Hospital do Câncer de Pernambuco e entrou em coma na última quinta-feira (7). Os cinco filhos dela estão sob os cuidados da avó, que teve que parar de trabalhar para cuidar deles. Atualmente, a única fonte de renda da família é um benefício que a paciente recebe, mas que não é suficiente para manter os filhos por ter que comprar medicamentos caros para tratar do câncer.

Quem quiser ajudar Dabliane com alimentos ou roupas e calçados, pode deixar os produtos na sede da Casa Nosso Lar, localizada na avenida Procópio Rola, nº 28, no centro de Macapá. Quem quiser doar alguma quantia em dinheiro, o pix é o CPF 708.463.832-68, de Plácido da Costa Valente, pai de Dabliane.