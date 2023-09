Assaltantes invadem residência e obrigam vítima a fazer Pix de R$ 2 mil

Crime ocorreu no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

A polícia está à procura de dois assaltantes que invadiram uma residência em plena luz do dia e, armados, obrigaram a proprietária a fazer uma transferência bancária.

O crime ocorreu por volta de 16h de terça-feira (5), em uma casa na Avenida General Osório Jesus de Nazaré, nas imediações do Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime só foi descoberto quando uma vizinha da vítima foi até o local e encontrou o imóvel todo destrancado.

Ela entrou e dentro de um dos cômodos encontrou a dona da casa amarrada. A mulher estava bastante lesionada, segundo relatório da ocorrência.

Uma equipe do 6º Batalhão da PM do Amapá foi até o local. Aos militares a vítima contou que os dois homens armados foram extremamente violentos e ela foi agredida várias vezes até ceder a fazer uma transferência via Pix, pelo celular, no valor de R$ 2 mil. Os bandidos fugiram do local em um carro de aplicativo.

Apesar dos criminosos terem levado o aparelho telefônico pelo qual a operação eletrônica foi feita, a vítima conseguiu acessar sua conta de outra forma e a polícia descobriu que o Pix foi feito para uma chave de CPF. A titular da chave pix também foi identificada, é uma mulher.

Um dos criminosos já foi identificado. Os militares fizeram diligências, mas não conseguiram localizar os assaltantes. O caso agora é identificado pela Polícia Civil.