Assaltantes que se escondiam atrás de beco morrem em confronto com o Bope

Conflito ocorreu no Bairro Ilha Mirim, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens morreram em confronto com o Bope, na tarde desta quinta-feira (28), no Bairro Ilha Mirim, na zona norte de Macapá.

A denúncia anônima repassada à Polícia Militar apontava Hilerson Vales Freitas, conhecido como Maguila, de 24 anos, e Jorge Rafael Rosa, o Jamaica, de idade não informada, como traficantes de drogas.

Eles também seriam responsáveis por uma série de roubos que ocorriam na capital amapaense, inclusive, sendo reconhecidos por uma das vítimas que teve sua motocicleta roubada.

Segundo a polícia, ao chegarem ao local onde os suspeitos estavam, uma vila de quartos, com acesso por um beco, nas proximidades do Habitacional Miracema, os militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) foram recebidos a tiros por Maguila e Jamaica durante a tentativa de abordagem. No revide, eles acabaram atingidos e morreram antes da chegada do socorro médico.

Com os suspeitos, foram achadas a chave da motocicleta roubada, porções de drogas, além das armas usadas contra a polícia. Já a moto levada no assalto foi encontrada nas proximidades, escondida numa área de mata.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e as armas usadas no confronto apresentadas ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.