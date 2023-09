Atrás de celular roubado, polícia é recebida a tiros; suspeito morre

Tiroteio ocorreu neste sábado (16), na Baixada Pará, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Elias Richard Santos Soares, com 18 anos de idade, morreu em confronto com equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, neste sábado (16).

O tiroteio ocorreu na manhã deste sábado (16), em uma região de passarelas na Baixada Pará, situada no bairro Cidade Nova, zona norte de Macapá.

Segundo a polícia, uma vítima de assalto, ocorrido há dois dias, estava monitorando o celular roubado e informou que o rastreador apontava a localização do aparelho naquela região.

Chegando no local informado pela vítima, os policiais foram recebidos a tiros por três homens armados. Os militares reagiram e acertaram Elias Richard. Eles acionaram o socorro de urgência, mas quando o Samu chegou, não havia mais nada a ser feito. Os comparsas conseguiram escapar do cerco policial.

Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola calibre 380. De acordo com a polícia, Richard havia saído recentemente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e estava usando uma tornozeleira eletrônica.

No local, um cadeirante, que seria o proprietário da casa, também foi detido e apresentado no Ciosp do Pacoval.