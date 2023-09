Baleado na cabeça, homem morre sentado em cadeira

Crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (20), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 21h30, na Rua Lua com a 7ª Avenida.

O caso é tratado como execução, mas a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas da polícia.

Na cena do homicídio, testemunhas disseram à Polícia Militar do Amapá que Amauri Rodrigues dos Santos estava numa calçada, em uma cadeira, quando foi atingido na cabeça por tiros de pistola 380.

Os disparos foram feitos por um indivíduo que chegou a pé, já atirando e depois fugiu sem levar nada da vítima. A maneira como a vítima morreu, sentada na cadeira, mostra que ela não teve reação e foi surpreendida.

O socorro médico foi chamado, mas ao chegar ao local, Amauri já havia sido levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul. Lá, minutos depois, o óbito foi confirmado.

Policiais que estavam em apoio à Operação Paz, na zona sul da capital, cercaram a região, contudo, a falta de informações dificultou as buscas pelo atirador.

A cena do crime sugere que a vítima estava na companhia de outras pessoas, isto porque havia cadeiras formando uma ‘rodinha’ no entorno de onde a vítima morreu sentada. O cenário indica que as testemunhas correram enquanto o Amauri era baleado. No entanto, essas testemunhas não foram localizadas.

Agora, a Delegacia de Homicídios prossegue tentando identificar o criminoso.