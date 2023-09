Bebê de 8 meses é baleado e morre após tiroteio entre desconhecidos

O caso ocorreu em frente a uma lanchonete atrás do habitacional Açucena, na zona sul de Macapá.

OLHO DE BOTO

Um tiroteio entre desconhecidos em via pública resultou em duas mortes por balas perdidas, na noite desta quinta-feira (22), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Uma das vítimas tinha apenas 8 meses de vida e estava no colo da mãe, também atingida por um disparo na mão direita. A outra vítima fatal foi Ricardo Barbosa Júnior, de 27 anos. Os óbitos foram confirmados na chegada dos feridos ao hospital de emergências e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Zerão.

O caso ocorreu por volta de 22h, em frente a uma lanchonete, na Rua Antônio Ferreira de Jesus, via que passa por trás do habitacional Açucena. Moradores da região foram surpreendidos e ficaram em meio ao fogo cruzado.

A PM apurou que alguns dos disparos que atingiram as vítimas partiram de dentro de um carro prata, mas também existe a versão de que havia dois veículos, um perseguindo outro durante a troca de tiros.

Ainda conforme informações repassadas à polícia, as pessoas que socorreram Ricardo dos Santos e o levaram à UPA, sumiram e não prestaram esclarecimentos do ocorrido à polícia. A mãe da bebê que morreu foi ouvida ainda no Hospital de Emergências da capital.

A Delegacia de Homicídios prossegue nas investigações. Até o horário desta publicação ninguém havia sido preso.