Bope prende suspeitos que se passavam por policiais para assaltar

A prisão foi feita pela Rotam, no km-48 da BR-210, zona rural de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu três suspeitos de integrar um bando composto por criminosos que vinham se passando por policiais e cometendo diversos roubos em localidades distantes da capital do Amapá.

A prisão, feita por equipes da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam/Bope) aconteceu neste sábado (15), no km-48 da BR-210, zona rural de Macapá, após denúncia. Por também assaltar comerciantes e moradores de regiões ribeirinhas, o grupo é chamado de ratos d’água.

De acordo com o oficial que comandou a ação policial, tenente Pascoal, a casa onde o trio estava era utilizada como base do crime, inclusive, um foragido de justiça conseguiu escapar pela mata no momento da chegada dos militares.

Dentro do imóvel, foram encontradas dezenas de celulares, uma farda semelhante à da PM do Amapá, radiocomunicadores, algemas, cartuchos de espingardas e 2 armas longas.

Pascoal também destacou que o trio pode estar envolvido em um roubo que aconteceu no dia 29 de agosto, na comunidade do Rio Fugido, onde um bando de ratos d’água espancou comerciantes e fugiu levando dinheiro e celulares.

No dia seguinte, na foz do Rio Pedreira, um deles acabou morto em troca de tiros com a Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental.

“Eles estão atuando em área rural praticando roubos a residências e terrenos, quem sabe também roubo de gado, tudo isso praticado nessas regiões, em áreas rurais, terrenos à beira de rio. Eles simulam que são policiais para ter a entrada franqueada pelas pessoas do interior, muitas vezes pessoas incautas, vão entrando e praticam diversos tipos de crimes”, comentou o tenente Pascoal.

Até o momento desta publicação a polícia não havia divulgado a identidade dos presos, no entanto, um deles já é velho conhecido: Cleonison, o Catatau, criminoso apontado como braço forte de uma facção. Ele estava com a prisão preventiva decretada.

Eles foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com os materiais apreendidos.