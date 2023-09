Cabeleireiro é executado em possível emboscada

Crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um cabeleireiro foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (15), em via pública, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. O crime ocorreu em um perímetro escuro da Rua Samuel Trajano de Souza, por volta de 19h30.

José Raimundo de Nazaré Soares, de 53 anos, foi atingido por disparos de pistola e caiu, já sem vida, ao lado de uma motocicleta que era conduzida por ele. Próximo ao corpo, os peritos acharam 6 cartuchos de calibre 380.

As Polícias Militar e Civil estiveram na cena do homicídio, mas não obtiveram informações referente à autoria da execução, que aconteceu nas proximidades de diversas casas, porém, moradores relataram ter ouvido apenas barulhos de tiros e quando forma olhar, a vítima já estava ao chão.

Uma amiga de José Raimundo compareceu ao local e contou aos militares do 1º Batalhão que ele havia vendido, recentemente, uma casa que tinha na zona sul, onde também funcionava a barbearia dele, e comprado uma outra, no Bairro Pedrinhas, onde atualmente morava.

Já os investigadores da Delegacia de Homicídios descobriram que o cabeleireiro também era agiota. O celular dele não foi levado. Agora, o aparelho passa a ser peça fundamental na elucidação do caso, uma das suspeitas, é que a vítima tenha sido atraída para uma emboscada.