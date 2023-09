Casa pega fogo e idosa é achada carbonizada

Tragédia ocorreu no município de Itaubal, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros abriram investigação para determinar as causas do incêndio que destruiu uma casa e matou a proprietária, Porfiria Nazaré Santana Machado, de 61 anos.

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (11), na comunidade do Carmo do Macacoari, distrito do município de Itaubal, a aproximadamente 100 km de Macapá.

O incêndio ocorreu por volta de 1h30. Quando os vizinhos perceberam, o imóvel já estava tomado pelas chamas, que podiam ser vistas de longe. Eles nada puderam fazer. A residência, que era de madeira, virou cinzas.

Segundo a polícia, a idosa morava sozinha. Quando as chamas consumiram a madeira por completo, os vizinhos visualizaram o corpo da moradora, carbonizado.