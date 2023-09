Chega ao fim a vida do último integrante do ‘Esquadrão da Morte’

Criminoso morreu em confronto na zona norte de Macapá, com militares da Companhia de Choque do Bope e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Por OLHO DE BOTO

Chegou ao fim a vida de crimes do foragido da Justiça, Cássio Ricardo Sampaio Vasconcelos Ramos, o Espeto, de 27 anos.

Ele era apontado como um dos faccionados integrantes do ‘Esquadrão da Morte’, núcleo criminoso que se vestia de preto, com roupas similares à farda da Polícia Civil do Amapá, para eliminar rivais.

Com dois mandados de prisão, por tráfico de drogas e homicídio, o criminoso morreu na madrugada desta segunda-feira (19), na zona norte de Macapá, em confronto com militares da Companhia de Choque do Bope e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

A polícia chegou até ele após denúncia anônima e apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

As informações repassadas aos policiais que estavam numa operação integrada na região indicavam que havia um indivíduo exibindo arma de fogo em frente a uma casa localizada na Avenida Aquariquara, no Bairro Ipê.

De acordo com a polícia, ao avistar as viaturas se aproximando, o suspeito correu e se abrigou em uma residência, momento em os policiais tentaram abordá-lo, mas foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, iniciando, assim, a troca de tiros que resultou na morte de Espeto.

Segundo a polícia, o núcleo criminoso ao qual ele pertencia, denominado ‘Esquadrão da Morte’, era liderado por ‘Neguinho na Balada’, morto em confronto com o Bope, em 2018. Todos agiam a mando de uma facção que atua no estado. Os outros membros também já morreram. Apenas ‘Espeto’ estava vivo e sendo procurado.