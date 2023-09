Cliente que pediu nota fiscal em consulta médica ganha prêmio de R$ 50 mil

Trezentas pessoas foram sorteadas pela prefeitura na campanha Nota Macapá

Por CAROLINA MACHADO

Nesta sexta-feira (8) foi realizado o sorteio da campanha Nota Macapá, uma iniciativa Prefeitura de Macapá que incentiva os munícipes a solicitarem o CPF na nota fiscal, como em academias, escolas, salões de beleza, oficinas mecânicas, entre outros. No total, 300 pessoas foram sorteadas em prêmios que variam de R$ 300 a R$ 50 mil.

O prêmio de R$ 50 mil foi para Nilma Pires Lobato Martins, que solicitou a nota fiscal em uma consulta médica. Ela não esteve presente durante a cerimônia pública do sorteio, que foi realizado no Mercado Central.

A lista completa dos 300 sorteados vai ficar disponível no site da Prefeitura de Macapá em quatro dias. O secretário de Comunicação do Município, Diego Santos, explica que antes do prêmio ser entregue aos sorteados será feita uma segunda fase da campanha, que consiste na realização de um levantamento que tem como objetivo verificar se a pessoa sorteada tem algum débito na Prefeitura.

“Vai ser feita uma análise nos próximos quatro dias dos sorteados para ver se eles têm algum débito com o município. Se tiverem, eles terão um prazo para se regularizar. Caso se regularizem, eles poderão receber o prêmio daqui a 22 dias, seguindo o edital do regulamento do sorteio”, explicou Diego Santos.

“A Prefeitura ganha com a arrecadação e o munícipe ganha com mais serviços e prêmios, como foi o caso da dona Nilma, que solicitou a nota fiscal numa consulta médica, o que é pouco comum”, avaliou o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Podemos).

O sorteio foi realizado com base nos números extraídos da Loteria Federal. Ainda neste ano, a campanha promete distribuir R$ 600 mil em dinheiro e descontos no IPTU para os participantes. O próximo sorteio está previsto para acontecer no mês de outubro.

A campanha Nota Macapá também oferece descontos de até 5% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os cidadãos que solicitarem o CPF na nota.

Para concorrer aos prêmios, o tomador de serviço deve se cadastrar no portal macapa.ap.gov.br e pedir o CPF na nota fiscal de serviços prestados por empresas cadastradas pela Prefeitura de Macapá.