Com Gusttavo Lima, 1ª noite de Expofeira tem 200 mil visitantes

Parque ficou lotado para o show principal. Enquanto isso, outros palcos também tiveram muita música

Por IAGO FONSECA

Após 8 anos, começou ontem à noite (29) a 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá. O cantor sertanejo Gusttavo Lima ajudou a levar mais de 200 mil pessoas para o Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, segundo dados divulgados pelo governo do Estado.

O público chegou cedo para aproveitar os restaurantes, lojas e exposições do evento, que antes mesmo da abertura oficial já atendiam os visitantes.

A estudante de ciências agrárias e biologia, Naná Santana, de 25 anos, saiu de Mazagão Novo para assistir ao show do ídolo. Fã desde os 9 anos, a universitária viajou por duas horas para chegar ao parque no fim da tarde e garantir um lugar privilegiado.

“É a realização de um sonho. Tenho um seminário amanhã, mas eu vim realizar esse sonho. Estou preparada para amanhã. A expectativa é tão grande que não consigo explicar. Tenho pastas de fotos e todas as músicas”, declarou Naná empolgada, acompanhada de sua tia “Conce”.

Na abertura da feira de empreendedorismo e cultura, o governador Clécio Luís (SD) declarou que a construção do evento gerou mais de mil empregos e destacou a importância da Expofeira para o Amapá.

“A expofeira vai terminar dia 8 e vai deixar saudade, mas vai deixar também benefícios para a história, lazer, entretenimento e muito desenvolvimento”, avaliou.

Para o senador Davi Alcolumbre (UB), a abertura marcou a realização de um sonho amapaense e das pessoas que acreditaram no projeto.

“Que a gente possa diminuir a desigualdade e desenvolver a economia. E que possamos sonhar e desejar com a Expofeira do ano que vem”.

Tornozeleira

Segundo a Polícia Militar do Amapá, até o início do show do cantor sertanejo não foram registradas ocorrências graves no interior do parque de exposições.

“Com 355 policiais presentes não registramos nenhuma ocorrência policial, no entanto, o sistema de segurança por monitoramento e drones registrou um apenado com restrição e uso de tornozeleira. Ele foi reconhecido e orientado a retornar ao seu local para não transgredir sua restrição de ir e vir”, informou o coronel Adilton Corrêa, comandante geral da Polícia Militar.

Durante o show principal, outros palcos tiveram apresentações variadas de grupos de dança e shows de artistas locais como o grupo Negro de Nós. Após quase três horas de muita música, o público saiu da Arena Rio Amazonas em massa para os portões.

“Foi perfeito, maravilhoso. Ele é lindo (Gusttavo Lima), ficamos na frente do palco. Chegamos às oito da noite e foi bem tranquilo”, ressaltou Amanda Amanajás com sua amiga Cléia Fernandes.

O entrave foi na saída do parque, quando muitos veículos dominaram todos os portões, faixas da rodovia, acostamento e via expressa, causando engarrafamento com tempo de espera aproximado de uma hora.

Neste sábado (30), ocorrerá o segundo show nacional no evento. Desta vez, a banda de rock NXZero retorna ao Amapá para resgatar a memória afetiva do público com sucessos do passado.