Com shows regionais, festival mostra os melhores pratos de pirarucu

INTERIOR DO AMAPÁ

Evento acontece neste fim de semana em Cutias do Araguari a 150 km de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Neste fim de semana acontece a 20ª edição do Festival do Pirarucu, realizado anualmente no município de Cutias, localizado a 150 km de Macapá. A programação inicia nesta sexta-feira (1º) e encerra no domingo (3).

Durante os três dias, haverá a apresentação de bandas regionais, o concurso da Rainha do Festival do Pirarucu, além da comercialização de pratos feitos com o peixe.

Dentre os as atrações que irão se apresentar na orla da cidade estão Beto 7 cordas, Arlison Pereira, Dani Li, Smity Gomes, Cafú Rota Samba e atrações principais, como Cabaré do Brega com Ximbinha, Banda AR-15 e Billy Brasil.

De acordo com a assessora de Comunicação da Prefeitura de Cutias, Alana Silva, o evento é uma das estratégias de impulsionar a economia, a cultura e o turismo do município.

“Nos últimos 5 anos, o Festival do Pirarucu tomou uma proporção muito elevada no sentido de atrair o público para o município. Temos potenciais de atrair o público e isso tem melhorado a questão econômica e turística, porque Cutias é um município turístico”, afirmou Alana Silva.

Cutias do Araguari

No município residem cerca de 5 mil habitantes. A economia local tem como base a agricultura familiar, a pecuária e o extrativismo. Cutias também se destaca na pesca artesanal, como a do pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do Brasil.

Programação

Sexta-feira, 1º

Arlison Pereira

Beto 7 cordas

Desfile

Cabaré do Brega com Ximbinha

Dani Li

Sábado, 2

Joelton dos Teclados

Smity Gomes

Ronery e Delmir

Banda AR15

Billy Brasil

Domingo, 3

Cafú Rota Samba

Fran dos Teclados

Os Moreiras

Artuh Lorran

Rogério e CIA