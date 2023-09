Com síndrome rara, criança precisa ir até Brasília para conter hemorragia

O pequeno tem uma condição chamada de Trombastenia de Glanzmann que faz com que ele sangre sem parar.

Por IAGO FONSECA

A poucos dias de completar 3 anos, Yisrael Zya sofreu duas hemorragias devido a uma condição rara. Diante disso, os pais iniciaram uma rifa solidária para levar a criança de Santana até Brasília para tratamento urgente e adquirir novos remédios.

O pequeno tem uma condição chamada de Trombastenia de Glanzmann, que faz com que ele sangre sem parar pelo nariz, gengivas, trato intestinal e por contusões, necessitando de medicamentos para controle imediato, disponíveis somente na capital brasileira.

Segundo o professor Renato Igreja, pai de Yisrael, a demora pelo diagnóstico e falta do medicamento no Amapá fez com que a família buscasse outras formas de tratamento. Foi quando deixaram abandonaram a fila do programa para tratamento fora de domicílio e buscaram outros meios de tratamento por conta própria.

“A carência que a gente sente no estado nos leva a buscar recursos fora. O que pudermos fazer pra que ele possa continuar o acompanhamento por lá faremos. É muito pela saúde e bem estar dele, para evitar que de repente por negligência ele não resista a um ferimento mais grave”, conta Renato.

Devido ao caso excepcional, o medicamento que o menino necessita não tem estoque no Amapá, necessitando que ele entrasse em uma lista de espera. Em Brasília, o medicamento é oferecido gratuitamente por receita.

“Trouxemos para Macapá para aplicar em casa mesmo, sempre com auxílio da médica por telefone”, completa o pai.

Renato afirma que recentemente a criança teve duas hemorragias em um período curto, que fez com que as cartelas remanescentes para controle não fossem suficientes.

“(Devido às hemorragias) o medicamento acabou e precisamos buscar outro estoque urgentemente, além de realizar o acompanhamento médico por lá”, contou.

A Trombastenia de Glanzmann é uma síndrome hemorrágica rara hereditária que afeta a coagulação devido a diminuição de um fator que compõe o sangue, segundo a Fundação Hemominas. Entre os sintomas podem ocorrer sangramentos nasais, nas gengivas, no trato intestinal e em contusões, podendo ser fatal dependendo do quadro clínico.

“Conseguimos comprar as passagens que custaram quase R$ 8 mil, parceladas, mas ainda teremos outros custos como transporte e hospedagem”, contou o professor em publicação nas redes sociais.

O sorteio da rifa solidária será em 17 de setembro, com quatro premiações de Pix no valor de R$ 100, cada uma. O número de participação custa R$ 10 e deve ser transferido para a chave Pix 015.477.622-09 (Elmira Santos da Silvia Igreja).

Para dúvidas, informações e envio do comprovante da transação para escolha na cartela, deve-se entrar em contato a família pelo WhatsApp 96 98135-1407 – Elmira Igreja, mãe de Yisrael.