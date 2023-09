Começa o Festival do Abacaxi em Porto Grande

Evento é um dos maiores eventos culturais do Amapá.

Por IAGO FONSECA

Um dos maiores eventos culturais do Amapá, o tradicional Festival do Abacaxi inicia nesta sexta-feira (8). A programação se estende até o domingo (10) no balneário do município de Porto Grande, a 112 km de Macapá.

Na sua 29ª edição, o evento conta com três atrações nacionais e 13 artistas locais. O festival também realiza este ano o concurso da Rainha do Abacaxi. O espaço possui ponto de monitoramento por câmeras para garantir a segurança dos visitantes.

A dupla goianense Amilson & Campelo traz ao centro do Amapá o novo lançamento ‘Volta Amor’ na sexta-feira. No sábado, o Cabaré do Brega, do ex-Calypso Ximbinha, toca sucessos regionais que marcaram gerações. Para finalizar no domingo, o cantor nordestino Raí Saia Rodada leva o forró eletrônico para Porto Grande.

A programação também conta com a corrida do festival, artesanato, gastronomia e apresentação de artistas locais como Jhon Souza, Mara Santares, Eliane Freitas, Deivid Felix e Viviane Araújo e DJs.

O balneário do município recebeu intervenções para o evento. Estruturas em madeira para confraternizações, brinquedos, nova pintura e uma escultura de um abacaxi foram instaladas no local.

O município de Porto Grande possui quase 18 mil habitantes, sendo um dos maiores produtores da agricultura familiar amapaense. É o maior produtor de abacaxi do Estado e também possui destaque na produção de laranja, banana, mamão, melancia e maracujá.

Programação

Dia 8 – 19h30 até às 4h

DJ Denilson

Viviane Araújo e Banda

Deivid Feliz e Banda

Dani Li

Atração Nacional: Amilson & Campelo

Búfalo do Marajó

DJ Orion

Dia 9 – 19h até às 5h

DJ Orion

Eliane Freitas e Banda

Letícia Auolly

DJ Arizinho

Concurso Rainha do Festival do Abacaxi 2023

Atração Nacional: Cabaré do Brega

Bufalo do Marajó

DJ Arizinho e Denilson

Dia 10 – 17h30 às 1h

DJ Denilson

Grupo de Pagode Os Moreiras

Jhon Souza e Banda

Adail Jr. e Banda

Mara Santares e Banda

Atração Nacional Raí Saia Rodada

DJ Orion