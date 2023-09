Chegamos ao Salmo 127

Imagine receber uma grande herança de forma inesperada, as vezes isso acontece. Em síntese, a herança é um presente. No Salmo 127, vemos que os pais não donos dos filhos, mas os filhos são heranças dadas por Deus e seremos cobrados pelos cuidados com eles que são o nosso futuro. Veja a meditação bíblica de hoje com base no Salmo 127 e tenha um feliz domingo com o nosso Senhor Jesus!