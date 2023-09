Conheça as candidatas ao título de Rainha da Expofeira

Desfile no dia 30 de setembro será um dos pontos altos do evento. Vencedora será premiada com R$ 15 mil. Fotos: Israel Cardoso Jr/GEA

DA REDAÇÃO

As oito candidatas ao título de Rainha da 52ª Expofeira do Amapá foram apresentadas. Um dos mais tradicionais concursos de beleza amapaense volta acontecer após oito anos, no dia 30 de setembro, sendo um dos principais eventos da programação que inicia no dia 29 de setembro e segue até 8 de outubro.

As candidatas foram apresentadas em cerimônia que também contou com o sorteio da ordem do desfile. O evento foi coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), no Parque de Exposições da Fazendinha. O vice-governador, Teles Júnior, e a primeira-dama do Amapá, Priscila Flores, estiveram presentes.

A vencedora, além da coroação como um dos principais símbolos da Expofeira de 2023, será premiada com R$ 15 mil. A primeira princesa receberá R$ 3 mil e a segunda R$ 2 mil.

Conheça as candidatas e a ordem de desfile:

1 – Crisla Oliveira

Idade: 23 anos

Altura: 1,67cm

Ocupação: frentista

Representante: Empresa AeroPosto

2 – Samira Santos

idade: 26 anos

Altura: 1,57cm

Ocupação: odontóloga

Representante: Santos Futebol Clube do Amapá.

3 – Vera Balieiro

Idade: 35 anos

Altura: 1,55cm

Ocupação: acadêmica de enfermagem

Representante: Clínica de Estética Império Grego, Ateliê R.Matarazzo e DBPaulista.

4 – Alessandra Barcellos

Idade: 25 anos

Altura: 1,68cm

Ocupação: acadêmica de Medicina

Representantes: Rede Ecopostos.

5 – Vanessa Rabelo

Idade: 29 anos

Altura: 1,67cm

Ocupação: arquiteta e técnica em segurança do trabalho.

6 – Maiane Nunes

Idade: 25 anos

Altura: 1,76cm

Ocupação: gerente comercial

Representante: Produtora Cupido

7 – Letícia Araujo

Idade: 22 anos

Altura: 1,60cm

Ocupação: empresária

8 – Tays Cavalcante

Idade: 31 anos

Altura: 1,73cm

Ocupação: enfermeira

Representante: Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).