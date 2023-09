Contador é morto com tiro no pescoço; rastros de sangue indicam assalto

Crime ocorreu no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O contador Edmil Monteiro de Figueiredo, de 77 anos, foi encontrado morto, nesta quinta-feira (21), com um tiro no pescoço, dentro da casa onde morava, na Avenida dos Tamóios, no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá. No local, também funcionava o escritório de contabilidade dele.

O crime, com características de latrocínio (roubo seguido de morte), pode ter ocorrido ainda na noite de quarta (20), por volta de 23h. Foi neste horário, segundo o tenente Roberto Círio, da PM do Amapá, que moradores ouviram barulhos de disparos.

O corpo só foi achado no início da manhã de hoje, por uma equipe do 1º Batalhão. Ele estava num sofá da antessala do escritório. A casa continha rastros de sangue desde a porta de entrada até o corpo, e outros cômodos da casa, incluindo o escritório, onde estava um cofre aberto. A cena sugere que além da vítima, outra pessoa pode ter sido ferida.

O tenente Círio contou que a equipe da PM, acionada pelos vizinhos, encontrou o portão da residência aberto. Ele confirmou que há marcas de sangue por todo o imóvel.

“Pode ser um latrocínio, tendo em vista que tinha um cofre no local, ele estava aberto e vazio, e alguns cômodos estavam desarrumados”, suspeita o policial.

O delegado da Polícia Civil, Walter Ferreira, apurou que o idoso trabalhava com muito dinheiro. A polícia ainda não sabe se o cofre foi violado ou aberto sem arrombamento – a perícia é que vai determinar isto.

Ele revelou que marcas de sangue foram observadas ao redor do quarteirão da casa. Ferreira confirmou o crime de latrocínio como primeira linha de investigação.

“Essas marcas de sangue no quarteirão podem indicar um possível trajeto de fuga desses possíveis autores. Há câmeras na residência, mas ainda não sabemos se elas estavam gravando”, resumiu o delegado.