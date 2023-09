‘Corpos foram devorados’: No SN Podcast, delegado revela detalhes macabros de chacina

No primeiro Episódio, o SN Podcast conversa com Paulo César Martins, o primeiro delegado a investigar as mortes da Família Magave

Paulo César Martins é um dos delegados mais experientes da Polícia Civil do Amapá, mas estava iniciando a carreira de policial, aos 25 anos, quando se deparou com um cenário que ele nunca vai esquecer: ossos de 5 vítimas da mesma família, incluindo uma idosa de 90 anos, estavam espalhados por uma extensa área da Fazenda Campo Alegre, no município de Amapá, a 310 km de Macapá. A crônica policial do Amapá é repleta de casos que chocaram a opinião pública, mas poucos reuniram tantos desafios como a Chacina da Família Magave, ocorrida em fevereiro de 1994. Quase 30 anos depois, o primeiro delegado a investigar o caso relembra o que ocorreu com os corpos das vítimas, conta detalhes macabros sobre as mortes e revela que foi afastado do caso quando começava a resolver o mistério. Acima, veja no Episódio 1 do SN Podcast.