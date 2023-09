Criança com olho perfurado por lápis de cor luta para não ficar cega

A macapaense Ana Cora Soares tem apenas 6 anos e precisa de R$ 4 mil para fazer mais uma cirurgia.

Por CAROLINA MACHADO

A família da macapaense Ana Cora Soares, de 6 anos, enfrenta uma batalha contra o tempo. Ela está com um coágulo hemorrágico no olho direito, que foi contraído após ter sido perfurado acidentalmente com um lápis de cor.

Agora, essa menina cheia de sonhos precisa fazer uma cirurgia para reverter o problema, caso contrário poderá ficar cega permanentemente.

O acidente aconteceu no dia 2 de agosto, em Brasília (DF), onde a família mora há 6 meses, e causou vazamento do cristalino do olho. O lápis atingiu a córnea, que foi rompida, e a íris ocular.

Segundo Maria Laura, mãe da criança, já foi feita uma cirurgia emergencial de reconstrução na córnea, que agora está em processo de cicatrização.

“Já a íris ocular não se pode mexer. Por ser algo profundo, o médico recomendou que não mexesse ainda. E é por isso que ela se encontra no quadro de cegueira. Então, estamos nesse processo para revertermos o máximo que pudermos”, detalhou.

Atualmente, a criança se recupera em casa, onde aguarda pela cirurgia agendada para o dia 12 de setembro. Segundo a mãe, esse próximo procedimento custa R$ 4 mil e deverá ser pago porque pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não há vaga.

“Estamos até hoje esperando a vaga dela pra fazer o acompanhamento médico que eles mesmos pediram, mas não tem vaga. Estamos correndo contra o tempo. Sem esse procedimento a cegueira fica sem reversão”, explicou.

Maria Laura é mãe solteira. Vive sozinha com os dois filhos. Ela trabalha sem vínculo empregatício e não tem condições de arrecadar o valor sozinha. Por isso, pede a solidariedade das pessoas nesta batalha.

A chave pix para doações é [email protected].

“Peço que quem puder me ajude. Ficarei muito agradecida por esse gesto de solidariedade”, concluiu.