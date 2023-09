Criminoso que decepou dedos de mulher morre em confronto

Wellington Wesley Magalhães Fagundes também tinha um dos dedos cortados e integrava facção

Por OLHO DE BOTO

Um dos bandidos que cortou os dedos de uma mulher e que matou a tiros e facadas o marido dela, teve a vida crimes encerrada na tarde de hoje (11), em troca de tiros com a Rotam. O confronto ocorreu na Vila do Trem, no Km 10, passando o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Macapá.

Wellington Wesley Magalhães Fagundes, de 25 anos, era conhecido como “Palhacinho”. Ele também tem um dos dedos cortados.

Na ação, que contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Sejusp, 8° Batalhão, Diretoria de Inteligência da PM e o Bope, um homem e uma mulher que integravam o grupo criminoso foram presos. A mulher é do estado de Minas Gerais e estava com uma arma de fogo no momento em que foi capturada.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amapá, José Lima Neto, todos os esforços sobre o caso foram empreendidos para haver uma resposta rápida, através do o trabalho unificado das inteligências das policiais

“Nós conseguimos identificar hoje, pela manhã, um dos autores que acabou confessando a prática do crime e apontando os demais infratores. Um dos infratores ofereceu resistência às equipes que revidou a agressão e o infrator veio a óbito. Há mais duas pessoas envolvidas que nós estamos trabalhando para identificação para que possamos lograr êxito e prender todos os envolvidos, o mandante e também um dos executores. Logo logo serão identificados e levados à justiça”, disse o secretário.

Foram apreendidos pela polícia com os criminosos presos telefones celulares, que serão usados como provas, e duas armas de fogo sendo uma delas a arma usada na execução.