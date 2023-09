O Salmo 121 era cantado a caminho de Jerusalém. Veja a reflexão sobre esse texto

O Salmo 121 começa com uma pergunta: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Este Salmo era cantado por peregrinos de diferentes nações a caminho de Jerusalém. No final das contas, não é a placa de uma igreja que faz a diferença. Você será cobrado não se aceitou a igreja de Deus, mas se aceitou o Deus dessa igreja. Veja a análise deste capítulo e tenha uma ótima segunda-feira (4) com o nosso Senhor Jesus!