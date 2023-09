De volta ao sambódromo, Desfile Militar será no fim da tarde

Depois de 5 anos, parada militar acontece na Avenida Ivaldo Veras, porém, ao contrário dos outros anos, o evento será turno da tarde.

Por CAROLINA MACHADO

Após 5 anos, o desfile de 7 de setembro vai voltar a ser realizado no Sambódromo, localizado na zona sul de Macapá. O evento está programado para iniciar às 17h30 e visa atrair um público de cerca de 5.300 pessoas.

Durante o evento, que será coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), vão desfilar entre 1.500 a 2 mil militares de instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas. Além deles, desfilarão também membros da maçonaria.

Para receber a população, o sambódromo passa por reparos nas estruturas. O evento faz parte da programação Amapá 80 anos, em alusão à criação do Território Federal do Amapá, ocorrido em 13 de setembro de 1943.

Dentre as atrações, o desfile vai contar com apresentações da Banda de Música do 34º BIS, desfile de viaturas das forças de segurança pública do Estado, além de demonstrações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá, uma das mais aguardadas pelo público.