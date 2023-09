Dependente químico é assassinado com tiros na cabeça

Crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dependente químico foi assassinado com tiros na cabeça enquanto se alimentava em via pública, na noite desta segunda-feira (4), no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá. O crime, tratado como execução por acerto de contas, aconteceu na Rua Oscar Santos, por volta de 22h.

Sérgio Antônio de Oliveira tinha 35 anos e respondia a diversos inquéritos, entre eles, crimes contra o patrimônio, lesão corporal, furto e roubo.

Os policiais apuraram que a vítima estava nas proximidades da área conhecida como Caesinha, região de intenso tráfico de drogas, quando passou a ser alvo de dois criminosos que já chegaram disparando. Em seguida, fugiram de bicicleta rumo à Caesinha.

Rapidamente, a região foi tomada por militares que integravam a Operação Paz, equipes do 6º Batalhão, e investigadores da Delegacia de Homicídios.

Os delegados Leonardo Alves e Patrick Tietre tentaram elucidar o crime ainda no local, contudo, a lei do silêncio prevaleceu entre os moradores da região e ninguém foi preso.