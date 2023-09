Deputado cobra da Aneel dados que justifiquem aumento da energia no Amapá

Deputado também solicitou informações do Ministério da Fazenda e do Banco da Amazônia sobre atividades do grupo CEA Equatorial

DA REDAÇÃO

O aumento da energia elétrica no Amapá foi novamente tema de reunião na Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (18). O deputado Acácio Favacho (MDB) realizou encontro extraordinário na Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) e apresentou requerimentos pedindo esclarecimentos referentes ao reajuste no estado.

Para o parlamentar, é necessário averiguar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) quais os índices que mais impactaram a decisão e que justifiquem a revisão tarifária.

Favacho pediu ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informações acerca dos índices, bem como a planilha de custos – com comprovantes – que embasaram a Proposta de Revisão Tarifária Extraordinária da Equatorial Energia (CEA), no Amapá, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O deputado também solicitou ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informações acerca de tomadas de créditos pela empresa GRUPO EQUATORIAL, junto a entidades financeiras, públicas ou privadas.

Também pediu esclarecimentos para o Presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, sobre informações acerca de tomadas de créditos pela empresa GRUPO EQUATORIAL, junto ao Banco da Amazônia – BASA, para investimentos no estado do Amapá.

A reunião finalizou com a proposta do deputado amapaense da criação da Subcomissão Especial nesta Comissão de Desenvolvimento Urbano com o objetivo de analisar e encontrar soluções para os entraves técnicos e tarifários ao fornecimento de energia elétrica no Estado do Amapá.

“A subcomissão, vem para buscar soluções para os recorrentes problemas dos altos custos que acometem a distribuição de energia para a população amapaense. Espero contar com o apoio dos nobres pares desta comissão para que possamos obter os esclarecimentos necessários acerca desse importante tema para o desenvolvimento urbano do nosso Amapá”, explica.