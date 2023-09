Deputado não descarta CPI sobre tarifa de energia e uso de recursos públicos

Aumento de 44,41% esteve em pauta na reunião entre parlamentares da bancada federal e setor energético. Foto: arquivo

Compartilhamentos

DA REDAÇÃO

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a concessão da CEA Equatorial não está fora do radar dos parlamentares da bancada federal. É o que afirmou nesta quarta-feira (13) o deputado federal Acácio Favacho (MDB), durante audiência pública com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a própria CEA Equatorial e parlamentares amapaenses, na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

A audiência ocorre após anúncio de proposta da CEA de aumento da tarifa de energia elétrica no Amapá em 44,41%, apresentada pela agência nacional para consulta pública. Ao diretor-presidente da Equatorial no Amapá, Augusto Dantas, Acácio perguntou se a empresa acessou recursos do Banco da Amazônia para fazer investimentos na concessão no estado. O diretor-presidente não soube responder. Assista aqui.

Favacho avaliou ainda que a ausência de respostas como essa podem levar a criação da CPI, pois é necessário saber, no caso da existência de empréstimo, se tais recursos foram investidos no estado do Amapá.

“Qual a falta de sensibilidade? O que o meu povo fez pra ser tão prejudicado?”, disse o deputado.

A audiência contou também com a presença de outros deputados da bancada como Dorianldo Malafaia (PDT), Augusto Pupyo (MDB), Josenildo Abrantes (PDT), e os deputados estaduais Jesus Pontes (PDT) e Delegado Inácio (PDT).