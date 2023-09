Deputado pede expulsão de vereador que sugeriu ‘peia e chibata’ em autistas

Defensor da causa autista, o deputado federal pelo Amapá recebeu com indignação a notícia da polêmica.

Da REDAÇÃO

A polêmica causada pelo presidente da Câmara Municipal de Juças (CE), o vereador Eúde Lucas (PDT), que sugeriu que autismo se cura na “peia e na chibata”, pode resultar na expulsão dele do partido.

O deputado federal, Josenildo Abrantes (PDT-AP), que é autor de diversas propostas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oficializou ao Diretório Nacional da legenda o pedido de expulsão do vereador cearense. A medida foi feita juntamente com o deputado Leo Prates (PDT-BA).

Defensor da causa autista, Josenildo recebeu com indignação a notícia da polêmica, repercutida massivamente nesta quarta-feira (20). Ele repudiou o comportamento do colega de partido e considerou a atitude “preconceituosa, ignorante e desrespeitosa”.

“Essa Casa não pode se calar em relação a fala do vereador do Ceará, Eúdes Lucas. Ao saber que esse ignorante faz parte das fileiras do PDT, eu e o deputado Léo Prates, estamos solicitando, ainda hoje, que o PDT expulse esse elemento, esse ignorante, do nosso partido”.