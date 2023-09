Desfile militar terá exibição de lança-foguetes

Nesta terça-feira (5), os organizadores fizeram um pequeno ensaio do desfile do Dia da Independência do Brasil.

Por IAGO FONSECA

Amapaenses que assistirem ao tradicional desfile de 7 de Setembro deste ano poderão ver a apresentação de veículos ‘lança-foguetes’ do Exército Brasileiro e mais de 150 viaturas das forças de segurança.

O desfile cívico-militar, que retorna ao sambódromo após 5 anos, ocorrerá pela tarde e reunirá 4 apresentações militares e cerca de 17 grupos da sociedade civil. Nesta terça-feira (5), os organizadores fizeram um pequeno ensaio do desfile do Dia da Independência do Brasil.

As exibições iniciam impreterivelmente às 17h, na Avenida Ivaldo Veras, na zona sul de Macapá. A organização estima um público de 5.300 pessoas, aproximadamente. Para receber esse quantitativo, o sambódromo passa por reparos nas estruturas e terá instaladas arquibancadas temporárias.

“As novidades são a mudança de horário e o retorno ao sambódromo. Devido ao clima quente optamos pelo entardecer. Teremos apresentações do Exército, das Polícias Militar e Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e outros agrupamentos da sociedade civil, como escoteiros e bandeirantes”, afirmou o major Celso Montenegro, oficial de operações da 22ª Brigada de Infantaria de Selva.

Dentre as atrações, o desfile vai contar com apresentações da Banda de Música do 34º BIS, desfile de viaturas das forças de segurança pública do Estado, além de demonstrações do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá.

Após a passagem das tropas, o Exército Brasileiro exibirá 6 veículos equipados com um sistema de lançadores múltiplos de foguetes da frota ASTROS (Sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área), capazes de lançar munições de diferentes calibres a distâncias entre 9 e 300 km.

Os veículos de defesa foram enviados temporariamente à brigada do Amapá para treinamento da infantaria no litoral do estado, no município de Calçoene neste mês.

Mais de 150 viaturas, entre patrulhas, embarcações, motocicletas e uma aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA) da Segurança Pública também estarão no evento. O Corpo de Bombeiros fará apresentações com o caminhão equipado com a primeira autoescada Magirus do estado, capaz de alcançar até 55 metros de altura.

Trânsito

O trânsito será interditado na Avenida Ivaldo Veras no perímetro do Sambódromo, da Cidade do Samba e do Estádio Zerão, e também na Rua Victa Mota Dias e em parte da Rodovia Josmar Pinto, próximo ao monumento Marco Zero, onde o tráfego da rodovia nesses dias será direcionado para a Avenida David Nunes de Lima e rua Dr. Walter da Silva Pacheco. O desvio inicia próximo aos supermercados até a rotatória da Embrapa, a cerca de 2 km do local do evento.