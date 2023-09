Veja a análise do Salmo 124

Compartilhamentos

Ao longo da vida, precisamos equilibrar a parte humana e a parte divina no processo das conquistas. Se é verdade que Deus não faz o que eu posso fazer, por outro lado sem Ele não podemos fazer nada. O Criador não é um amigo afastado, mas muito próximo. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas lembrando que tudo depende de Deus. Veja a análise do Salmo 124 e tenha um ótimo feriado com o nosso mestre Jesus.