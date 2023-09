Difusora: 77 anos de emoções esportivas pelas ondas do rádio

Rádio Difusora de Macapá criou a mística das transmissões esportivas no Amapá.

Por MARCELO GUIDO e FÁBIO MACIEL

Fazer a narração de um jogo ao vivo é como contar uma história com heróis e vilões, repleta de ganchos, reviravoltas e finais surpreendentes. Colocar o ouvinte para dentro do estádio e descrever o caldeirão de emoções que dele emana não é uma tarefa fácil. Cada timbre se equipara um drible desconcertante.

Entretanto, essa foi a missão de muitos locutores que desempenharam a função com dinamismo e destreza eficaz. O resultado do trabalho é um apego mútuo entre quem fala e quem ouve. Assim se criou a mística das transmissões esportivas da Rádio Difusora de Macapá – 630 AM, que se comunica há 77 anos com seus ouvintes.

Desde a criação da emissora de rádio, houve a proposta de levar o esporte para dentro da programação com o propósito de empolgar, engajar o torcedor com uma conquista e até mesmo com uma derrota. E neste caldo, engrossado com força de vontade, dignidade e eficiência a Difusora de Macapá ultrapassou fronteiras, cruzou oceanos – sempre com o compromisso de levar o ouvinte aonde o esporte estiver.

Na toada marcante das ondas radiofônicas, os 16 municípios do estado e várias outras localidades vibravam e torciam, inspirados pela voz de pessoas que se tornaram mitos do rádio, como Humberto Moreira, Fran Tavares, Tavares Santos, João Batista e Paulo Silva, dentre muitos outros que empunharam o microfone e colocaram a voz a serviço do torcedor. Paulo Silva, um desses imortais, conta sobre a importância da Difusora nas transmissões esportivas no Amapá.

“O fato de ter sido a primeira emissora do então Território, hoje estado, colocou a Difusora na vanguarda, com destaque não só para o futebol, mas para o basquete, jogos da Seleção Brasileira. Tivemos a oportunidade de conhecer pelo menos 15 estados, desde o Copão da Amazônia, Campeonato Brasileiro. É toda uma história na qual a Rádio Difusora está incluída, nestes 77 anos” contou o veterano.

A mística crescente contando a história de ídolos amapaenses, como os irmãos Bira e Aldo, Jarson, Thiago, Miranda – dentre muitos outros – que simplesmente desfilavam talento nos campos e nas quadras pela cidade.

A Difusora noticiou e esteve presente na inauguração do Estádio Zerão, cobriu o primeiro campeonato profissional. Esteve em todos os Copões da Amazônia, foi ao Japão, no mundial de clubes. E nessas aventuras radiofônicas, a voz marcante do Camisa 10, Humberto Moreira se fez presente, representado a rádio e o povo amapaense. Tavares Santos, um decano da rádio, conta sobre a importância da voz de Moreira, que já está cravada na história da Difusora:

“A importância é ímpar. Humberto Moreira é um ícone dentro do campo do radiofônico do Amapá. Antes da chegada da televisão, em 1975, a voz do Humberto era a que carregava nossa emoção de desportista e torcedor dentro da cidade de Macapá e em todo estado. Essa é a magia do rádio, antes você ouvia voz do narrador e do comunicador e se imaginava dentro do estádio, a voz do Humberto nos transportava para dentro do campo”, relembra Tavares Santos.

Essas lembranças foram formalizadas por vozes de verdadeiros barítonos e tenores, que como em uma opera bem ensaiada nos impulsionam a continuar a transmitir com paixão, desenvoltura, honestidade e competência e levar o slogan e chamada imortal que ecoa há 77 nos quatro cantos do Amapá: “Torcedor, olho na Bola. Ouvido na Difusora”.