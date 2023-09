Dorinaldo irá à Aneel contra proposta de aumento de 44% na tarifa de energia

Tarifa no estado pode se tornar a mais cara do país

DA REDAÇÃO

O deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) criticou a proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta terça-feira (12), de reajuste médio de 44,41% nas tarifas da Equatorial Amapá. Em caso de aprovação após consulta pública, a distribuidora passará a ter a maior tarifa do país.

Dorinaldo destacou que participa de uma audiência com a Aneel nesta quarta-feira (13), em Brasília, convocada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB), onde se manifestará contra o aumento.

“Não há nenhuma condição, é um completo desrespeito com o povo amapaense. É insustentável! Não é justo termos a tarifa que será a mais cara do país”, protestou o parlamentar. Assista:

No último dia 4, o mandato do deputado Dorinaldo, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, realizou audiência pública sobre a questão energética no Amapá. O encontro encaminhou 10 pontos a serem reivindicados junto à Aneel e a todo o setor elétrico, como redução da tarifa, respeito aos consumidores e melhorias no serviço.