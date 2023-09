Dr. Furlan assumirá o Podemos de olho em 2024

Prefeito e a presidente do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), confirmou pela manhã filiação à legenda. Evento será hoje à noite

Por CAROLINA MACHADO

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, confirmou que irá se filiar ao Podemos. Foi durante um café da manhã com a imprensa, na manhã desta quinta-feira (28), onde estiveram presentes a presidente do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), e o vice-presidente, Pastor Everaldo (RJ).

O ato de filiação está marcado para a noite desta quinta-feira, em um salão de eventos. O prefeito disse considerar este um momento importante, tendo em vista as eleições municipais de 2024, quando tentará a reeleição.

Ele revelou que deverá comandar a legenda.

“A gente assume o Podemos no Amapá e começa a preparação do partido para as eleições municipais de 2024. Existe um calendário eleitoral e esse calendário deve ser seguido. Estou muito honrado de entrar no Podemos. Eu estava há um tempo sem partido, desde as eleições de 2022, e agora estou com o compromisso de fazer deste partido um dos maiores do estado do Amapá”, declarou o prefeito Dr. Furlan.

Furlan saiu do Cidadania depois que o partido declarou apoio a Clécio Luís (SD) na corrida pelo governo do Estado. Furlan apoiou Jaime Nunes (PSD), que foi derrotado ainda no primeiro turno.

Para a presidente do partido, o partido se fortalece com a filiação de Dr. Furlan.

“O melhor de um grupo não é quando cresce em quantidade e sim em qualidade. Nós estamos recebendo o prefeito mais bem avaliado do Brasil, que tem feito um trabalho maravilhoso em Macapá. Então, não tenho dúvidas que o partido se fortalece muito com isso e agora vamos contribuir para que continue dando exemplo e resgatando o sonho das pessoas”, avaliou.