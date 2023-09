Em Macapá, policiais abordam homens e mulheres contra a violência doméstica

Objetivo foi compartilhar informações que ajudam a prevenir casos

Policiais do Amapá estão indo para as ruas da capital para combater a violência doméstica, mas desta vez com ações educativas. Uma ação da Operação Shamar – iniciativa de combate ao feminicídio e à violência doméstica – está fazendo abordagens em pontos de grande movimento de Macapá, como na Feira do Produtor, no Bairro Buritizal, zona sul.

Durante a atividade, uma blitz educativa tratou sobre a violência doméstica, familiar e o feminicídio, aproveitando o movimento na Rua Claudomiro de Moraes e nas dependências da Feira da 13 de Setembro.

A ação foi coordenada pela delegada Marina Guimarães, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, e pela tenente Waldenice Santos, comandante da Patrulha Maria da Penha.

“Abordamos homens e mulheres e a receptividade tem sido muito boa. Entregamos panfletos explicando o ciclo da violência e como impedir que ela chegue às agressões físicas”, informou a delegada.

O desembargador Carmo Antônio e a equipe Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Amapá também participaram da ação.

Desenvolvida em parceria com o Ministério da Justiça, a Operação Shamar empresta o nome da expressão hebraica que representa “guardar”, “vigiar” ou “proteger”.

A operação termina no dia 15 de setembro, somando 26 dias.

Os policiais estão recebendo apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Sindicato dos Policiais Civis, Guarda Civil Municipal e CTMac.