Em Santana, alunos de escola tradicional ensaiam há quase 6 meses

Banda de fanfarra está ensaiando desde abril e fará várias apresentações

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Resgatando uma antiga tradição onde as bandas de fanfarra davam um verdadeiro show em praças públicas, a Escola Estadual Almirante Barroso, localizada no município de Santana a 17 km de Macapá, vem intensificando os ensaios para as apresentações cívicas do mês de setembro. A ideia é proporcionar a valorização do civismo e, sobretudo, comemorar os 80 anos do Amapá.

A banda da Escola Almirante Barroso existe há mais de 30 anos, porém, ficou por cerca de 9 anos inativa. Estão previstas apresentações no desfile de 7 de Setembro no município de Santana, Macapá e zona rural. Com o tema “Vento Norte, Amapá são outros 80”, os alunos querem homenagem a data em que o Amapá deixou de ser Pará, sendo transformado em território federal.

“Acho que resgatando essas datas e o civismo, valorizamos uma tradição escolar muito bonita. Por isso, a fanfarra Almirante Barroso vem ensaiando forte para as apresentações”, relata o diretor da escola, Eduardo José da Costa.

Tendo como regente o experiente maestro Davi Santiago, a banda conta com 65 componentes, distribuídos em instrumentos como caixas, tarol, surdos, bumbos, pratos e caixas, além das balizas e porta-bandeiras. Segundo o diretor, após o reinício das atividades da fanfarra, houve a melhoria do desempenho escolar dos alunos em sala de aula.

“Esse é um aspecto a ser comemorado. Desde abril, quando iniciamos os ensaios, houve a melhoria do desempenho dos alunos. Eles se tornaram mais assíduos, pontuais e melhoraram até mesmo o comportamento dentro de sala de aula. Ou seja, além de incentivarmos a valorização do civismo, os alunos melhoraram em sala”.

O primeiro compromisso da Fanfarra Almirante Barroso será no desfile cívico de 7 de setembro no município de Santana.