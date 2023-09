Em Santana, Marinha do Brasil lança aplicativo para monitoramento de embarcações

"NavSeg" poderá melhorar o tempo de resposta em acidentes marítimos

Por JONHWENE SILVA

Com o objetivo de melhorar a segurança, a Marinha do Brasil, através da Capitânia dos Portos do Amapá, lançou nesta sexta-feira (15), no município de Santana, a 17 km de Macapá, um aplicativo que irá permitir o monitoramento de embarcações, principalmente, àquelas destinadas para esporte e recreio.

O app NavSeg é gratuito e possui funcionalidade simples, com fácil carregamento e necessita de conexão à internet. O aplicativo pode ser utilizado por condutores de embarcações e passageiros, assim como em barcos de pesca, turismo náutico e transporte comercial de cargas e passageiros. Disponível nas plataformas Android e IOS, ele foi testado na região Amazônica e teve boa avaliação.

“O aplicativo proporciona maior segurança, principalmente, às viagens das embarcações que em sua maioria já possuem internet e disponibilizam através do Wi-Fi aos seus clientes. Na região onde estamos localizados, na Amazônia, foi testado e funcionou muito bem. Irá proporcionar maior segurança aos passageiros e aos donos de embarcações. Lógico, temos uma atenção também com embarcações de esporte e recreio”, explicou Joao Batista da Conceição, capitão dos Portos no Amapá.

O NavSeg permite ainda que a Marinha do Brasil, consiga monitorar em tempo real, a localização de embarcações em viagens. A transmissão voluntária dos dados do usuário consegue, de maneira automática, diminuir o tempo de resposta em possíveis acidentes marítimos. Além do proprietário da embarcação, passageiros também poderão baixar o aplicativo.

“As equipes das capitanias em terra, poderão agir de maneira mais ágil em caso de acidentes, os naufrágios. O salvamento será mais rápido e até tripulantes, passageiros, poderão ter acesso ajudando ainda mais nestes tipos de ocorrências”, finalizou o capitão.