Em Vitória, Clécio confirma que unidade mista passará por obras

Recursos são estaduais e de emenda parlamentar

Da Redação

A Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari, no sul do Amapá, passará por obras de ampliação e reforma. A informação foi confirmada pelo governador Clécio Luís (SD), que está no município por ocasião do aniversário de 30 anos da cidade.

O governador do Amapá acompanhou os atendimentos na unidade ontem (8), e confirmou que aguarda o término da licitação para iniciar as obras, que já tem recursos de R$ 1,1 milhão garantido por emenda da ex-deputada federal Leda Sadala (Avante).

“Estamos com o projeto pronto e após licitar vamos iniciar de imediato a obra. Nós não vamos entregar apenas um espaço, nosso papel é entregar à população um serviço de qualidade, equipado e bem estruturado. A saúde é nossa prioridade absoluta, imediata e inegociável”, garantiu.

O governador e a secretária de Saúde Silvana Vedovelli conversaram com pacientes que estavam atendimento.

“Nós dependemos dos serviços daqui, é o único hospital estadual que temos para qualquer emergência. Então é importante que ele venha até aqui e verifique o que precisa ser feito, melhorado e estruturado aqui dentro”, avaliou a professora Eva Maria, que aguardava atendimento.

A Unidade Mista de Saúde oferece cuidados básicos e integrais, além de internação.

Na semana passada, Vitória do Jari teve uma comunidade de pontes atingida por um incêndio de grandes proporções. Oito residências foram completamente destruídas e várias foram afetadas. Os governos estadual e federal anunciaram socorro às famílias e inclusão nelas em programas sociais e habitacionais.