Em Vitória, Randolfe entrega R$ 5 milhões para saúde e infraestrutura

Senador visitou município durante aniversário de 29 anos da cidade do Vale do Jari

Da REDAÇÃO

Equipamentos para a saúde, início da obra da fábrica de bloquetes, além da entrega de passarelas. Os investimentos em Vitória do Jari foram anunciados pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido), durante agenda no município que completou 29 anos.

Ao lado do prefeito Ary Duarte e do secretário de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Amapá, Lucas Abrahão, o parlamentar visitou Vitória no sábado (9) para fazer as entregas.

De acordo com o senador, na saúde foram investidos R$ 2,3 milhões para a aquisição de três picapes, e equipamentos para as UBSs Beira Rio, Santa Clara e Caulim; R$ 1,2 milhão para a construção de 3km de passarelas; R$ 500 mil para a construção da Fábrica de Bloquetes, e R$ 1 milhão para assistência às famílias vítimas de incêndio.

“Nós sabemos das necessidades do povo de Vitória do Jari e colocamos nosso mandato à disposição da prefeitura para trabalharmos juntos. Além das emendas, também articulamos a assistência à Jari Celulose, junto ao BNDES e o presidente Aloízio Mercadante, para que voltasse a funcionar. As atividades estão retornando de forma gradativa e nós iremos fiscalizar, principalmente a manutenção dos empregos da população”, garantiu.