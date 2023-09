Empreendedores ocupam parque para a Expofeira, que começa hoje

Microempreendedores, produtores rurais e empresas públicas e privadas ocuparam o espaço para receber a população.

Por CAROLINA MACHADO

O Parque de Exposições da Fazendinha foi aberto nesta sexta-feira (29) com bastante movimento. Nas próximas horas, o local sediará a 52ª Expofeira, a partir de 18h. Microempreendedores, produtores rurais e empresas públicas e privadas ocuparam o espaço para receber a população.

O empreendedor Cláudio dos Santos, montou uma ‘barraca de tiro’ e amanheceu organizando o espaço. Há 20 anos ele trabalha nas praças e em eventos com a venda de brinquedos e tiro de ar comprimido ao alvo pelos municípios do Estado, incluindo a Expofeira, evento para o qual estava muito ansioso para o retorno.

“O dia de hoje é de muito trabalho porque a noite começa oficialmente esse evento. Esperei muito pelo dia de hoje porque eu sei que o movimento vai ser bom. Todos os anos que tem isso aqui, eu venho pra cá, pra vender. Não tenho ideia de quando eu comecei a vender na Expofeira, mas quando eu soube que esse evento ia voltar, eu fiquei louco para pegar a minha vaga e me inscrevi logo para vender aqui”, declarou.

Ele revela que com o valor arrecadado durante a Expofeira vai investir ainda mais no empreendimento.

“Vou comprar mais mercadoria e investir. Preciso fazer isso para cada vez mais melhorar o meu empreendimento, principalmente porque as festas de fim de ano estão chegando”.

O empreendedor Wemerson Souza é do estado de Tocantins e veio ao Amapá para vender na Expofeira.

“Eu tenho um amigo que trabalhou aqui em 2015 e me falou desse evento. Me interessei e vim ontem (28) pra cá pra vender balões de led. Por tudo que estou vendo, eu estou com grandes expectativas de fazer boas vendas e acredito que isso vai acontecer. Eu nunca tinha visto uma estrutura como a dessa feira e com o faturamento vou investir mais ainda no meu negócio”, afirmou.

O governador do Amapá, Clécio Luis, esteve no Parque na manhã de hoje para acompanhar de perto os últimos preparativos. Ele cita que esta edição é a maior de todos os tempos, pois a edição de 2015 contou com uma área de 120 mil metros quadrados e que nesta são 330 mil metros quadrados.

“Estou com frio na barriga, mas vai dar tudo certo. Nesta edição, a área é quase três vezes maior que a última. Então vai ter muita inovação para o setor produtivo, por exemplo. E, sem dúvida, essa Expofeira já gerou muito emprego desde a sua construção e vai gerar muito mais durante a realização”, garantiu.

Programação para o dia 29/09

Abertura Oficial

Horário: 18h

Local: GabGov

Show Gustavo Lima

Horario: 22h30

Local: Arena Rio Amazonas

Agenda Esportiva

Pesque e Pague:

Horário: 8h as 17h30

Local: Tanque de Pesca

E-sport

Horário:

16h as 22h

Local: Stand da Sedel

Expo Play

Horário:

18h as 22h

Local: Stand da Sedel

Circuito Basquete 3×3

Horário: 17h

Local: Stand da Sedel

Agenda Cultural:

Local: Palco Tucupi

Show: Bebeto Nandes

Horario: 21h30

Rony Motta

Horário: 22h

Kiel Santos e Jensen dos teclados

Horário: 22h30

Adelino Max

Horário: 23h

Tayson Tyassu

Horário: 23:30

Jefferson Costa Acústico

Horário:00h